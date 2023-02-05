العاصفة لم تبلغ ذروتها بعد.. رياح قطبيّة والثلوج على الـ 600 متر

يشتد تأثير العاصفة “فرح” على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارًا من بعد ظهر اليوم الأحد وتبلغ ذروتها صباح يوم غد الإثنين، حيث تتساقط أمطار غزيرة تكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها لحدود الـ 100 كلم/ساعة خصوصًا شمال البلاد، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتتساقط الثلوج الكثيفة على ارتفاع 1100 متر، ويتدنى مستوى تساقطها يومي الثلاثاء والأربعاء حيث تلامس الـ600 متر في المناطق الشمالية، تبدأ العاصفة بالانحسار التدريجي اعتبارًا من بعد ظهر الأربعاء، وتسيطر رياح شمالية قطبية باردة تؤدي إلى تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية مع موجة من الصقيع تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

ويُحذّر من تطاير اللوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسية وتشكل السيول وسلوك الطرقات الجبلية أيام الاحد والاثنين مع تجدد العاصفة.

فقد توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا الإثنين غائمًا وعاصفًا مع رياح قوية تتخطى ١٠٠كم/س، خصوصًا شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر فيقارب ٥ أمتار ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية وتتساقط أمطار غزيرة تكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها لحدود 100 كلم/ساعة، خصوصاً شمال البلاد، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتتساقط الثلوج الكثيفة على ارتفاع 1100 متر ويتدنى مستوى تساقطها يومي الثلاثاء والأربعاء. لذا يرجى توخي الحذر خلال سلوك الطرقات الجبلية خصوصًا طريق ضهر البيدر.

الثلاثاء: غائم إجمالًا مع انخفاض إضافي وملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانًا وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها إلى 70 كلم/س خلال فترة قبل الظهر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 800 متر نهارًا ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل فتلامس فجر الأربعاء الـ600 متر خصوصًا شمال البلاد. لذا يرجى توخي الحذر خلال سلوك بعض الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج حيث من المتوقع أن تكون مقطوعة.

الأربعاء: غائم إلى غائم جزئيًا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة (دون معدلاتها الموسمية حوالى الـ 4 درجات)، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خلال الفترة الصباحية خصوصاً في المناطق الجنوبية، تتساقط الثلوج على ارتفاع 600 متر وما فوق، تخف حدة الامطار والثلوج اعتبارا من بعد الظهر وتنحسر تدريجياً خلال الليل وتسيطر الجبهة القطبية الباردة على البلاد فتؤدي الى موجة من الصقيع وتشكل طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 700 متر والتي تؤدي الى الانزلاقات لذا يرجى توخي الحذر خلال القيادة.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 6 إلى 11 درجة، فوق الجبال من 4 إلى 9 درجات، في الداخل من 5 إلى 8 درجات.