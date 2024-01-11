العاصفة مستمرة في لبنان وتشتدّ.. ماذا عن تساقط الثلوج؟

تؤثر سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة على لبنان بطقس شتوي بارد، ممطر بغزارة أحيانا مع برق ورعد وخطر تشكل سيول وانخفاض الحرارة ومستوى تساقط الثلوج الى ١٥٠٠متو ويتدنى اقل بقليل مطلع الأسبوع المقبل (احد – اثنين) مع وصول منخفض جوي ثانٍ.

تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الخميس:

١- الحرارة: تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١٠ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجوّ: غائم وممطر تصبح الامطار تكون غزيرة أحيانا وتتساقط الثلوج على ١٥٠٠ متر

٣- الرياح: جنوبية غربية وسرعتها بين ٥٠ و ٧٠كم/س خاصة شمالاً

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa

٦- الرؤية: تسوء أحيانا خاصة جبلاً

٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

الجمعة: غير مستقر مع تساقط امطار رعدية غزيرة الى غزيرة جدا خاصة ليلا مع خطر تشكل السيول وتتساقط الثلوج على ١٥٠٠متر تكون كثيفة على ١٩٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٧ ساحلا وبين ٣ و ١١ بقاعاً وبين ٤ و ٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهاراً قوية أحيانا خاصة شمالاً وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س

السبت: غير مستقر مع تساقط امطار رعدية غزيرة جدا مع خطر تشكل السيول وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠متر تكون كثيفة على ١٩٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٧ ساحلا وبين ٣ و ١١ بقاعاً وبين ٤ و ٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهاراً قوية أحيانا خاصة شمالاً وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س