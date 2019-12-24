العالم يُطلق حكمه “القاسي” اذا شُكّلت حكومة لون واحد!

أعربت مصادر معنية بالملف الحكومي عن تخوفها من انّ تأليف ‏حكومة لون واحد قد يشكّل مقتلاً لها اذا تقرّر السير في هذا الاتجاه.‏‏ ‏

وقالت المصادر لـ”الجمهورية”: كل العالم من واشنطن الى اوروبا الى الدول ‏العربية يراقب الوضع الحكومي، وسيعلن حكمه على لبنان تبعاً لشكل الحكومة ‏التي سيتم تشكيلها، وهو ما تجلّى بوضوح في رسائل الخارجية الفرنسية ورسائل ‏مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفد هيل. وبالتالي، فإن الذهاب الى حكومة ‏لون واحد من الثلاثي: حركة “أمل” و”حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، قد يأتي ‏الحكم عليها قاسياً، بحيث لن تتهم بأنها “حكومة 8 آذار” فقط، بل سيلصق بها ‏اتهام أخطر بأنها “حكومة حزب الله”. وهذا معناه أنه بدل ان تحلّ هذه الحكومة ‏الأزمة ستزيدها عمقاً، وتقفل بالتالي أيّ باب لمساعدات خارجية محتملة للبنان.‏‏ ‏

ولفتت المصادر الى ان “مصلحة لبنان في هذه المرحلة ليست بتشكيل حكومة ‏من الاطراف الثلاثة، وفق المحاصصة السابقة ومحاولة تغليفها بدور سياسي أقل ‏ممّا كانت عليه الحكومة السابقة، عبر استبدال أسماء تابعة لهذا الحزب او ذاك ‏بأسماء اخرى، وليست بالذهاب الى حكومة اختصاصيين مستقلين، فهذه ‏الحكومة ليست واقعية، بل انّ مصلحة لبنان بالذهاب الى حكومة اختصاصيين ‏بكل ما يحمله هذا الوصف من معنى، من شأنها أن تشكّل من جهة جاذباً للقوى ‏السياسية الاخرى المعترضة على التكليف لأن تشارك فيها، ومن جهة ثانية رسالة ‏تطمين الى الداخل، ورسالة جدية ومصداقية الى الخارج تفتح على لبنان باب ‏المساعدات الدولية الموعودة”.‏