العبسي عرض مع نقيب الاطباء الاوضاع الصحية في البلاد

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي نقيب الاطباء يوسف بخاش في المقر البطريركي في الربوة. واطلع منه على الاوضاع الصحية في البلاد والتحديات التي يواجهها القطاع الطبي في ظل الظروف الراهنة التي تعصف بالبلاد.

وقال بخاش بعد اللقاء: “اطلعت صاحب الغبطة على التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي في لبنان بدءا من تدني القدرة لدى المواطن لتأمين ظروف الاستشفاء في ظل توقف الجهات الضامنة عن تقديم المساعدات بالشكل المطلوب في مقابل دولرة القطاع الاستشفائي اكان لجهة فاتورة الدواء والمستلزمات الطبية ام لناحية استمرار احتساب الدولار من قبل الجهات الرسمية الضامنة على الاسعار المتدنية ، اضافة الى هجرة الاطباء بفعل الضائقة الاقتصادية واحتجاز اموالهم في المصارف”.

وختم: “لا بد من تضافر جهود جميع المعنيين لتمرير هذه المرحلة الحرجة”.

والتقى العبسي رئيس جمعية طلال المقدسي الانمائية طلال المقدسي، واطلع منه على الاوضاع المعيشية التي يعاني منها ابناء الطائفة في قرى البقاع والاطراف .

وكان العبسي التقى رئيس منظمة اويسكو لحوار الاديان والحضارات في العالم البروفسور مخلص الجدة على رأس وفد ضم الدكتور منير حمزة، الدكتور ميشال كعدي، الدكتور ميشال جحا،المحامي زكريا الجدة، والكتور سهيل ابو حلا، في حضور المطران كيرللس بسترس واستمع الى شرح عن اعمال المنظمة ونشاطها في سبيل الانسان والمجتمع.