العثور على طفلة لبنانية من آل شومان على قيد الحياة بعد زلزال تركيا

أعلن الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، في تصريح، “العثور على الطفلةً اللبنانية آسيا محمد إبراهيم شومان حيّة في تركيا، وهي موجودة حاليا في أنطاكيا في مركز اسعاف موقت تحت رعاية الهيئة العليا للإغاثة التي قامت بإنقاذها”.

وأعلنت الهيئة مسؤوليتها عن “القيام بنقلها الى لبنان على نفقة الهيئة وعنايتها في حال لم يعرف مصير أهلها”.

كما أوضحت أنه “اثناء العثور على الطفلة كانت تعيش صدمة الزلزال وغير قادرة على تذكر اسم عائلتها، ولم يتم اخذ تفاصيل عنهم، وهي حاليا برعاية الهيئة العليا”.

وناشدت الهيئة “كل من يعرف عنها او عن ذويها شيئا التواصل معنا لتأمينها وتسليمها الى ذويها”.

ولفت اللواء خير الى ان “جميع اللبنانيين المصابين بالزلزال في تركيا تتم معالجتهم ومتابعة اوضاعهم من قبلي شخصيا”.