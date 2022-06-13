العدد المتداوَل غير صحيح.. وزارة الصحة تعلن العدد الفعلي لإصابات اليرقان

أعلنت وزارة الصحة العامة أن العدد الفعلي لإصابات اليرقان (إلتهاب الكبد الفيروسي – أ) منذ بدء انتشار الإلتهاب حتى اليوم يبلغ مئة وأربعًا وسبعين (174) حالة.

وجاء بيان وزارة الصحة التوضيحي بعد تداول وسائل الإعلام معلومات عن عدد أكبر.

وذكرت أنها واكبت هذا الموضوع منذ ظهوره وأعلنت عن ذلك بشفافية مطلقة، وهي لا تزال تأخذ العينات وتجري التحقيقات اللازمة لتبيان سبب انتشار الإلتهاب الذي لم يحسم بشكل نهائي بعد.

الى ذلك، دعت الوزارة المواطنين والمعنيين كافة إلى استقاء المعلومات منها حصرًا، مشيرة الى أنها ستصدر نشرة يومية عن موضوع اليرقان، كما هو حاصل بالنسبة إلى وباء كورونا، وذلك للإفادة بالمعطيات والأرقام الحقيقية للحالات الموجودة.

وكان نقيب الصيادلة “جو سلّوم” قد دعا إلى إعلان حال طوارئ صحيّة لأنّ وباء اليرقان قد يتعدّى طرابلس الى مناطق عدّة، ويجب التأكد من سلامة الغذاء وفحص المياه والخضار لعدم تفشّي الوباء.

ولفت في حديث إلى “صوت لبنان”، إلى أنّ الحالات تعدّت الـ250 في طرابلس والجوار، والوقاية أصبحت ضرورة، وعلى المستشفيات أن تبقى جاهزة ومستعدّة لاستقبال المرضى.