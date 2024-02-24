العدو يتمادى.. ومشهديّة حدوديّة مُقلقة

أشار النائب إبراهيم منيمنة إلى أنه “لا شك أن المشهدية اليوم لا تُبشر بالخير، فمن الواضح أنّ الإسرائيلي وبالتحديد نتنياهو لديه مأزق داخلي لا يستطيع تحقيق النتائج التي وعد بها من خلال الحملة العسكرية التي شنها وبالتالي لا يستطيع تحقيق أهدافه السياسية”. ولفت إلى أن “العدو الإسرائيلي يُحاول أن يتمادى بخرق قواعد الإشتباك وخلق قواعد إشتباك جديدة”.

ورأى منيمنة، في حديث لـ”الأنباء”، “أننا مطالبون كلبنانيين أن نكون بحالة وحدة وطنية من أجل أن نفوّت على الإسرائيلي القدرة على إستغلال أي شرخ داخلي في الإمعان بحربه”، لافتاً ألى أنّه “على الرغم من الإختلاف الكبير من حزب الله ومع خروج اليوم قرار السلم والحرب من إطار الدولة لكن هذا الموضوع يبحث لاحقا، اليوم علينا مسؤولية أن نفوّت على الإسرائيلي أي فرصة بتوسيع الحرب”.

كما عبّر عن خوفه من “قيام غالبية القوى السياسية والتي لديها حساباتها الخاصة بمحاولة إستغلال هذا النوع من الأحداث الدائرة من أجل زيادة شعبيتها بشكلٍ ما”، لذا شدّد على “ضرورة أن نكون متنبّهين لخطورة هذا النهج”.