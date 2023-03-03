العراق يُلغي بالإجماع سمةَ دخول اللبنانيين إلى أراضيه.. وبيرم يعلّق

ألغى مجلس الوزراء ​العراقي بالإجماع سمةَ دخول اللبنانيين إلى الأراضي العراقية انطلاقًا من مبدأ التعامل بالمثل.

وفي هذا السياق، شكر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ​مصطفى بيرم​، السلطات العراقية على هذه الخطوة، معتبرًا أن من شأنها تعزيزَ العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين.

وأكّد أن القرار الجديد يوفر على اللبنانيين الراغبين في دخول العراق مبلغًا يقارب خمسين دولارًا، خصوصًا في ظل حاجة لبنان اليوم إلى العملة الصعبة في ظلّ ما يمر به، لافتًا إلى أن “القرار سيستَتبع بقرارات أخرى لتعزيز العلاقات المشتركة بين لبنان والعراق”.