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العريضي: عناوين 17 تشرين والقضايا التي طرحت نبيلة

منذ 11 دقيقة
غازي العريضي

غازي العريضي

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اعتبر الوزير السابق ​غازي العريضي​ أن “عناوين 17 تشرين والقضايا التي طرحت نبيلة ومحقة وجذابة وعبرت عن وجع وغضب اللبنانيين وعن واقع يعيشونه أما في الممارسة فلدي ملاحظات منذ عام 2014، لكن تلك الحركة لم تصل الى صياغة برنامج سياسي للتعاطي مع الجميع، ولا نستطيع الغاء الآخر في بلد طائفي مذهبي منقسم ومفكك، ونكون بذلك نعبر عن عدم معرفة بالواقع السياسي، وأنا لا أوافق لغة التعميم بل أتحدث عن الرمز السياسي، فشعار كلن يعني كلن لا أوافق عليه، فالمنتسبون الى الأحزاب ليسوا فاسدين بالمجمل، بل ربما العكس، وأعتبر أن التعميم خطأ كبير”.

ولفت العريضي في مقابلة تلفزيونية، إلى أنه “مع غضب الناس والثورة بحاجة الى قيادة ورمز وكلمة “ثورة” كبيرة وهذا ليس إنتقاصاً من شأن الأفراد الذين إنتفضوا”، مشيرا الى أنه “عندما كنت وزيرا للأشغال قمت بالواجب المطلوب لإزالة الحرمان عن المواطنين”. وفي رد على رأيه من ​الوراثة السياسية​، اكد أنه “لا يمكنني أن أقول لفلان أنه لا يمكنك أن تكون بهذا الموقع، لأنه حق لكل انسان”.

وعن علاقته مع رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، شدد على أنه “الى جانب وليد جنبلاط وعلاقتي به لا تغيب حتى أغيب عن هذه الحياة، وأنا لا أغرد خارج سرب الحزب، بل مستمر به وبمعاركه”.

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