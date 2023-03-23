العسكريون المتقاعدون في حال ترقّب.. وتحذير من "سيل جارف"!

عبّرت تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين في بيان، عن تقديرها “للمشاركة الكثيفة لمتقاعدي الأسلاك العسكرية المختلفة ومن كل المناطق في اعتصام ساحة رياض الصلح قبل ظهر أمس، وما حمله من مطالب محقة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال تخص كل القطاع العام ومن ضمنه المتقاعدين العسكريين”.

البيان أضاف: “إن المفاوضات التي جرت مع وفد العسكريين ورئيس الحكومة تجعلنا في حال ترقب لما سيتضمنه جدول أعمال مجلس الوزراء والحلول المقترحة من قبله وهذا قد يتطلب اعتصامًا آخر، يوم تحديد موعد عقد الجلسة فإذا كان هناك حلول مرتقبة سنتعامل معها بإيجابية وإذا كان العكس فإننا لن ندع الجلسة تنعقد مهما كلف الأمر”.

وختم: “إن الحلول هي عند رئيس الحكومة الذي تبلغ مطالبنا ونحن نحمّله ومجلس الوزراء كامل المسؤولية لما قد تسير إليه الأمور يوم انعقاد الجلسة فإذا لم نلمس حلول واضحة وقرارات تحافظ على القيمة الشرائية لرواتبنا سيتحول الشارع إلى سيل جارف بحيث يكون تجمع أمس نقطة في بحر التحرك القادم، فنحن لم يعد لدينا ما نخسره واليوم تجربة مريرة مستنكرة وغير مسبوقة جعلوا أولادنا يطلقون النار والغاز المسيل للدموع بوجهنا مجبرين، أما يوم انعقاد الجلسة المقبلة للحكومة فسيكون يومًا غير اعتيادي كون الجوع سيقلب كل الموازين عند عدم التجاوب وغدًا لناظره قريب”.