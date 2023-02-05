العسكريون المتقاعدون يطرحون "حلًا موضوعيًا" لقضية معاشات القطاع العام

عقدت تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين لقاء على تطبيق “زوم”، حضره مجموعة من الضباط والرتباء والافراد والمعوقين وعائلات الشهداء لبحث مصير معاشات العسكريين المتقاعدين على ضوء الارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية، وارتفاع سعر منصة صيرفة الى 42000 ل ل.

ونوقش الموضوع من كل جوانبه وخلص اللقاء إلى مطالبة الحكومة بتثبيت سعر الدولار الأميركي لمعاشات ورواتب القطاع العام على مبلغ 28500 ل ل وفقا لما كانت عليه قيمة الدولار على منصة “صيرفة” بتاريخ نشوء الحق الذي أقر في موازنة العام 2022 التي نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 تشرين الثاني 2022، تشكيل لجنة لملاحقة مطالب المتقاعدين لدى ألمراجع الرسمية، البقاء على استعداد لدعم المطالب بكل الطرق المتاحة خصوصا بالنزول إلى الشارع”.

ورات التنسيقية في “هذا الحل حلا موضوعيا لقضية معاشات القطاع العام ما دام باب مجلس النواب مغلقا أمام التشريع”.

ودعا العسكريون المتقاعدون مجلس النواب إلى “الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لكي تسلك معالجة الأزمات التي يتخبط فيها البلد الطرق التشريعيية ضمن المؤسسات الدستورية”.