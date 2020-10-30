“العصفور” في قبضة قوى الأمن في صيدا

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

بتاريخ 20-10-2020، وفي محلة الدامور، أوقف عناصر مكتب مكافحة المخدّرات في صيدا في وحدة الشرطة القضائية، أحد المطلوبين للقضاء، بحقّه /7/ مذكرات عدلية بجرائم مخدّرات ورشوة واستعمال هوية الغير، ويُدعى:

– ح. ع. (مواليد عام 1980، لبناني) ملقّب بـ “العصفور”

ضبط بحوزته /5.5/غ. من مادة حشيشة الكيف و /4/غ. من مادة الكوكايين وبيان قيد إفرادي مزوّر، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات وبتعاطيها، وأنه يستحصل عليها من المدعو: – ي. ع. (العمل جارٍ لتوقيفه).

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف ح. ع. وأودع مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته.