العقل المدبّر لتسليح "القسام".. من هو صالح العاروري الذي اغتيل في الضاحية؟

أعلنت حركة “حماس” استشهاد نائب رئيس حركة “حماس” صالح العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت، وذلك إثر الانفجار الذي دوّى في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث أفادت المعلومات الأولية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، بأنّ مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبًا لحركة “حماس”.

ولد العاروري في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وأصبح عنصرًا ‏أساسيًا في النشاط المؤيد للفلسطينيين في منتصف الثمانينات في ‏جامعة الخليل، حيث درس الشريعة الإسلامية.‏

ويقول مسؤولون أمنيون في الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة إنّ العاروري ‏انضم إلى حماس بعد وقت قصير من تشكيلها في أواخر عام 1987 ‏مع بداية “الانتفاضة الفلسطينية الأولى”. ‏

ويضيف هؤلاء أن الرجل سرعان ما تدرّج من كونه قائدا لمنظمة ‏شبابية داخل الحرم الجامعي إلى تأسيس كتائب القسام.‏

والعاروري (أبو محمد) هو قيادي سياسي وعسكري بارز، والعقل المدبر الأول لتسليح كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية.

ويشغل العاروري مناصب سياسية هامة في الحركة، والمسؤول الأول عن تأسيس الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية.

اعتُقل وقضى نحو 15 عامًا في سجون جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثم أبعد عن فلسطين. وكان أحد أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة وفاء الأحرار “صفقة شاليط”.