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العقوبات الاميركية ضد باسيل استندت الى وثائق من الـ2009

منذ 53 دقيقة
آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2020 5:02 مساءً
باسيل

باسيل

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اوضح مصدر واسع الاطلاع لـ وكالة “أخبار اليوم” ان السفيرة الاميركية دوروثي شيا عبّرت عن موقف بلادها الرسمي والمحدد من قبل الخارجية الاميركية ومن ورائها الادارة الاميركية، مشيرا الى ان هذا الموقف يحول دون اي تفسير او توضيح او ترجمة او تحايل على العقوبات، التي جاءت مدروسة جدا، اذ انها تطال اشخاصا وليس احزابا كي لا تأخذ صبغة العقاب على جزء كبير من اللبنانيين او الطائفة التي يمثلها الحزب.

وماذا عن استدعاء وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبي للسفيرة الاميركية؟ قال المصدر: لقد حصل الاستدعاء، لكنه ايضا ترافق مع رسالة عالية النبرة الى الديبلوماسية اللبنانية بعدم اللعب بهذا الموضوع، بمعنى ان طلب الوثائق والمستندات كانت قد ردت عليها شيا في موقفها العلني ومفاده ان الادارة الاميركية ليست مجبرة على تقديم اي مستند، خصوصا وان المستندات موجودة وموثقة ومؤكدة وتحمل صدقية عالية جدا، وهي ليست وليدة الامس بل تعود الى اليوم الاول لدخول باسيل الى الحكم اي مع توليه وزارة الاتصالات في العام 2009.

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