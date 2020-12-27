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العقيد مسلم: لبنان يتمتع باستقرار أمني ونحن نقوم بما هو مطلوب منا للحد من انتشار الكورونا

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 27 - ديسمبر - 2020 10:44 مساءً
العقيد جوزيف مسلم

العقيد جوزيف مسلم

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أشار رئيس ​شعبة المعلومات​ في ​قوى ​الأمن​ الداخلي​ العقيد ​جوزيف مسلم​، في حديث تلفزيوني، الى ان “​القوى الامنية​ لم تغب للحظة واحدة عن ادارة امن البلد”، مشيراً الى ان “​لبنان​ يتمتع باستقرار امني ونحن نقوم بما هو مطلوب منا للحد من انتشار ​الكورونا​، ولكن الدور ليس محصور بنا بل ايضاً في اصحاب المؤسسات والجميع يتحمل المسؤولية”.

ولفت مسلم الى ان “القوى الامنية تقوم بالتوعية وتلاحق الناس ولكن الدور ليس فقط للقوى الامنية، ولكن يجب حصول التعاون بين الجميع”، لافتاً الى انه “في كل سنة تعمل المديرية على وضع خطة امنية واضحة من اجل حفظ الامن و​السلامة العامة​ في ​ليلة رأس السنة​، وسننجح بالحفاظ على الامن وتأمين السلامة بهذه الليلة وكل العناصر الامنية ستكون حاضرة على الارض”

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