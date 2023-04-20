العلية إلى من "يستثمرون في الكذب": ألا تخجلون ممّا تفعلون؟

أوضح رئيس هيئة الشراء العام جان العلية أنّ “البعض يستثمرون في الكذب والتضليل للتشويش على تعديل قانون الشراء العام والتحريض على مجلس النواب”، مؤكدًا أنّ “السلطة التي تملك حقّ التشريع وفقًا لأحكام الدستور والمرجع الرقابي الأول وهيئة الشراء العام صاحبة الحق في إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على قانون الشراء العام وفقا لأحكام المادة ٧٦ من هذا القانون”.

وأضاف في بيان: “لهذا البعض أقول: إنّ من يرفض تعديل قانون الشراء العام لإزالة بعض الشوائب في نصوصه التي تحول دون تطبيقه إنما يعرقل في الواقع تطبيق هذا القانون. في زمن الأزمات يعول على المخلصين من أبناء الوطن للمساعدة على النهوض من الازمة من خلال دعم المؤسسات الرقابية وادارات الدولة لا التحريض عليها”.

العلية ختم قائلًا: “ألا تخجلون مما تفعلون؟ في مطلق الأحوال سيكون لرئيس هيئة الشراء العام موقف مفصل مبني على وقائع ومستندات لشرح التعديلات التي أقرت على قانون الشراء العام في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي بعد نشر هذه التعديلات”.