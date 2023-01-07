العلية: بعد كشف "الحقائق".. توارى وزراء الطاقة عن الأنظار

أوضح رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، في بيان، أنّه “بعد المؤتمر الصحافي يوم الأربعاء الماضي الذي أثبتت فيه هيئة الشراء العام مخالفات وزير الطاقة والمياه في موضوع عقود مناقصات الفيول بالحقائق والأرقام والمستندات، ما ألحق ضررًا أكيدًا بالمال العام، يعجز الإعلام عن تتبع المستوى الذي يبلغه كل يوم من مئات الآلاف من الدولارات، توارى وزراء الطاقة عن الأنظار لتشنّ نخب النهج عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة على شخص رئيس الهيئة تعكس مستوى تعاطيهم مع الشأن العام”.

ختم العلية: “يبقى نهجنا نهج القانون والمؤسسات ونهجهم نهج الحصص والمساومات، يبقى تعاطينا مع الجميع من باب قدسية كرامة الانسان، وتبقى لغتهم وتعابيرهم تعريفًا ذاتيًا عن رواد هذا النهج وأعلامه لمن لا يعرفهم بعد”.