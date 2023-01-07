السبت 14 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 7 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العلية: بعد كشف "الحقائق".. توارى وزراء الطاقة عن الأنظار

منذ 10 دقائق
جان العلية

جان العلية

A A A
طباعة المقال

أوضح رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، في بيان، أنّه “بعد المؤتمر الصحافي يوم الأربعاء الماضي الذي أثبتت فيه هيئة الشراء العام مخالفات وزير الطاقة والمياه في موضوع عقود مناقصات الفيول بالحقائق والأرقام والمستندات، ما ألحق ضررًا أكيدًا بالمال العام، يعجز الإعلام عن تتبع المستوى الذي يبلغه كل يوم من مئات الآلاف من الدولارات، توارى وزراء الطاقة عن الأنظار لتشنّ نخب النهج عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة على شخص رئيس الهيئة تعكس مستوى تعاطيهم مع الشأن العام”.

ختم العلية: “يبقى نهجنا نهج القانون والمؤسسات ونهجهم نهج الحصص والمساومات، يبقى تعاطينا مع الجميع من باب قدسية كرامة الانسان، وتبقى لغتهم وتعابيرهم تعريفًا ذاتيًا عن رواد هذا النهج وأعلامه لمن لا يعرفهم بعد”.

    المزيد من أخبار لبنان

    البطريرك الراعي
    الراعي إلى لندن.. لقاءات رسميّة ورعويّة حتى السبت المقبل
    البابا فرنسيس
    البابا فرنسيس: لتبعث ولادة المخلص الرجاء
    القضاء
    بعد عودة القضاة إلى العمل: لبنان أمام شلل مقنَّع؟

    الأكثر قراءة

    كريستيانو رونالدو وجورجينا وأطفالهما
    فيديو.. جورجينا تتجول بملابس كاجوال في صيدلية بالرياض
    جورج وسوف ونجله وديع
    بالفيديو.. جورج وسوف يتحدث عن نجله الراحل: "هيدا دمعة عيني"
    وزير الصحة فراس الأبيض
    وزير الصحة يحذر... موجة جديدة من "كورونا" وصلت إلى لبنان