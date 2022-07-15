العلية: فضيحة كبرى شارك فيها قضاة ستُكشف أمام التحقيق

إعتبر المدير العام لادارة المناقصات في التفتيش المركزي، الدكتور جان العلية في إتصال مع “الأنباء” الالكترونية، أن الغاية من الإخبار الذي تقدم به وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري “التعتيم على فضيحة كبرى شارك فيها قضاة سيتم الكشف عنها أمام التحقيق”.

وكشف العلية أنه سيدلي خلال التحقيق أمام القضاء اللبناني بما لديه من معلومات “أخطر بكثير من موضوع قدح وذم لإجراء المقتضى بشأنها”، على حد تعبيره.

وأكد العلية أنه سيحضر التحقيق أمام القضاء اللبناني “بفخر وإعتزاز”، لافتاً الى “تمني بعض الأصدقاء بعدم الحضور لوجود حصانة يجب أن تسعمل من ضمن القانون، لأنها أعطيت لحماية الموقع وليس الشخص، لكن أنا شخصياً كوني أؤمن بحصانة وحيدة إسمها القانون سأحضر يوم الثلاثاء”.

وتجدر الإشارة الى أن العلية تبلّغ موعد الجلسة أمام المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسّان خوري، يوم الثلاثاء الواقع فيه 19 تموز 2022، في الإخبار المقدّم بحقه من مجلس شورى الدولة على خلفية كلام أدلى به خلال مؤتمر صحافي عقده في أعقاب صدور قرار المجلس بإبطال مزايدة السوق الحرّة بعد مرور خمس سنوات على إجرائها، وتحميل القرار إدارة المناقصات “مسؤولية إجراء مزايدة تفتقر الى الشفافية وضمان المنافسة”.

كما اعتبر المجلس أن كلام العلية فيه إساءة بحقه ما دفعه إلى توجيه كتاب إلى وزير العدل هنري خوري الذي تولى الكشف عنه، قبل إحالته إلى النيابة العامة التمييزية.