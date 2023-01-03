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العلية: لإخضاع وزارة الطاقة للتدقيق الجنائي.. والحلّ برحيل نهج العتمة

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 3 - يناير - 2023 7:38 مساءً
جان العلية

جان العلية

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بعد الخسائر التي لحقت وتلحق بالمال العام بسبب أداء وزير الطاقة على مدى عشر سنوات وأكثر، دعا رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، إلى إخضاع وزارة الطاقة للتدقيق الجنائي.

كما طالب العلية، في اتصال مع “المركزية”، المجلس النيابي بمساءلة وزير الطاقة وليد فياض، لافتًا إلى أنه “يبدو واضحًا أن الطريق إلى تأمين التيار الكهربائي يبدأ برحيل نهج العتمة عن الوزارة”.

في السياق، غرد العلية عبر “تويتر” كاتبًا: “كنت آليتُ على نفسي أن أبقى بعيدًا عن السجال الحالي، لكنني لم أتمكن من رفض دعوة السيدة الوزيرة السابقة للطاقة النائبة ندى البستاني. وإلى المزيد من التفاصيل تباعًا”.

وردًا على تغريدة لبستاني قال: “قاومتُ نهج التطاول على القانون في ذروة تسلطه، أسقطت صفقات البواخر والفيول المزيفة، قدمت حلًا صنعه خبراء الاتحاد الأوروبي يوفّر على الخزينة مليار دولار (مباشرة)؛ يؤمن طاقة مستدامة ١٨٠٠ ميغاوات على الاقل؛ لماذا رفضتي؟ بالنسبة للجواب على سؤالك فهو عند المكلف بوزارة الطاقة”.

كانت بستاني قد غرّدت قائلة: “سألتك سؤال مباشر. بكرر: كيف بتعمل مناقصة بلا اعتمادات؟ بس للأسف متلك متل الباقي تهربتوا من الجواب.ج وابك فارغ لأنك مش قادر تسمّي الأمور بأسمائها وتعودتوا تهربوا من المحاسبة. للتذكير: نحنا الوحيدين يللي ما منتخبى وراء حصانة ومننزل على القضاء كل ما طلبنا. يمكن قصدك بكلامك فريقك”.

إلى ذلك، يعقد العلية مؤتمرًا صحافيًا لشرح ملابسات مناقصات الفيول الأخيرة والمسار التطبيقي لقانون الشراء العام، عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم غد الاربعاء، في مقر هيئة الشراء العام.

 

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