العلّية: ننتظر ايداعنا دفتر شروط مناقصة مؤسسة كهرباء لبنان

ردا على سؤال حول المناقصة التي اعلنت عنها مؤسسة كهرباء لبنان لتقديم خدمات كهربائية في نطاق امتياز زحلة السابق قبل ايام من بدء نفاذ قانون الشراء العام للتفلت من احكامه، اوضح رئيس هيئة الشراء العام د. جان العلية اننا بانتظار ايداعنا دفتر الشروط الخاص بهذه المناقصة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان عملا بموجبات قانون الشراء العام ليبنى على الشيء مقتصاه القانوني.

وذكّر جميع الجهات الشارية في هذا السياق ضرورة تنفيذ مضمون القرار رقم ١/٢٠٢٢ تاريخ ٥ اب ٢٠٢٢ الصادر عن رئيس هيئة الشراء العام وايداع الهيئة كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بعمليات المشتريات العمومية التي تقوم بها اعتبارا من ٢٩٧٢٠٢٢ تاريخ بدء نفاذ قانون الشراء العام.