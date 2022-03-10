“العمل”: نستقبل ترشيحات لعضوية اللجنة العليا للعقود الجماعية

أعلنت وزارة العمل في بيان عن استقبال الترشيحات لعضوية العليا للعقود الجماعية، وجاء فيه:

المرجع: مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 17386 تاريخ 2/9/1964 عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم، موضع التنفيذ لا سيما المادتين 18 و19 منه،

لما كانت المادة 18 من القانون المشار إليه في المرجع أعلاه تنص على أن تتألف اللجنة العليا للعقود الجماعية على الوجه التالي:

– المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو من ينتدبه رئيساً

– المدير العام لوزارة الاقتصاد الوطني أو من ينتدبه .

– ممثلان عن أرباب العمل وممثلان ملازمان عضوا.

– ممثلان عن الاجراء وممثلان ملازمان

ولما كانت المادة 19 من القانون المذكور تنص على أن يعين ممثلو أرباب العمل والأجراء لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية استنادا إلى لائحة تعدها الهيئات المهنية أو النقابات المختصة.

لذا، وتنفيذا لأحكام هذا القانون:

1.يطلب من الهيئات المهنية والنقابات المختصة رفع ترشيحاتها لعضوية هذه اللجنة إلى وزارة العمل – الديوان في خلال مهلة تبدأ من 7 آذار 2022 وتنتهي بتاريخ 21/7/2022 ضمنا. ويمكن ارسال الترشيحات عبر البريد الالكتروني: [email protected]

2. يرفق بطلب الترشيح السيرة الذاتية للمرشح وإفادة انتساب إلى النقابة أو الهيئة أو الجمعية المهنية الممثلة لأصحاب العمل”.