العميد المتقاعد رماح: اتخذنا من مبنى وزارة الخارجية مقراً للثورة

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أعلن العميد المتقاعد رماح في كلمة من أمام وزارة الخارجية أننا “اتخذنا من مبنى وزارة الخارجية مقرا للثورة”.

وقال جورج نادر من أمام وزارة الخارجية: “حرس مجلس النواب يطلق الرصاص الحي على الثوار ولدينا 8 إصابات وحال البعض منهم في خطر”.

ووصل في هذه الأثناء عناصر من الجيش إلى مقر وزارة الخارجية للتفاوض مع المتظاهرين.

وبعد الانفجار الهائل الذي دمّر بيروت، وما نتج عنه من شهداء وجرحى ومفقودين، انتفض الثوار لمحاكمة الطبقة الحاكمة المسؤولة عن كل الدماء والدمار والخراب من وسط بيروت حيث تدور اشتباكات بين القوى الامنية والثوار، الى وزارة الخارجية التي اقتحمها الثوار رافعين اعلام الثورة، مؤكدين ان التغيير آت لا محالة.

ورفع الثوار شعارات منها”بيروت مدينة منزوعة السلاح”، كما قاموا بتحطيم صورة رئيس الجمهوريّة ميشال عون.