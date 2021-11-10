العميد جورج نادر لـ”صوت بيروت انترناشونال”: حزب الله وسلاحه سبب أزمات لبنان

يعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية حادة، سببها الاساسي حزب الله وسلاحه، وهو ما اشار اليه العميد المتقاعد جورج نادر خلال اتصال مع “صوت بيروت انترناشونال”.

العميد نادر حمّل حزب الله مسؤولية التدهور الحاصل في الاقتصاد والسياسة على حد سواء “نتيجة تدخلاته الخارجية ودعم خطط إيران في منطقة الشرق الأوسط مما ادى الى تحييد لبنان عن محيطه العربي وتغيير هويته العربية، حيث حوّله إلى دولة في خدمة المشروع الإيراني في المنطقة”.

و لفت نادر الى ان”حزب الله يعمل على تغيير نظام لبنان الاقتصادي وهويته الثقافية عبر خلق دولة واقتصاد مواز، ليخلق بذلك نموذجا اجتماعيا يتعارض مع بنية لبنان الديموقراطية وقيمه” كما اشار الى ان “حزب الله هو الوكيل الإرهابي الأكثر خطورة وكفاءة للنظام الإيراني و هذا الارهاب من المطالب ان يضع له حد.”

و طالب نادر بنزع سلاح حزب الله وعدم تدخله في الشؤون الداخلية للدول العربية والغربية على حد سواء لانه يزج لبنان في صراعات مرتبطة بإيران، فالأنشطة الإجرامية والمشبوهة لحزب الله اللبناني منذ تأسيسه هي التي دفعت الأشقاء العرب للتخلي عن لبنان.

واستهزأ نادر بمقولة “محور المقاومة” قائلا إنها بعيدة كل البعد عن محاربة العدو موضحا ان حزب الله وكيل الفارسي أرهق المجتمع اللبناني والمجتمع السوري والشعب العراقي و اليمني بإرهابه المستمر .

و ختم نادر كلامه متوجهاً للسلطة الحاكمة قائلا “انتم مسلوبو القرار، سقطت شرعيتكم، انتم محكومون من قبل حزب الله ، مجردون من القرار الداخلي، نحن لا نعترف بكم فأنتم مفروضون بقوة السلاح على الشعب اللبناني، ولكن القوة للشعب، فثورة 17 تشرين باقية رغما عن الجميع و الفرج آتٍ لا محالة.