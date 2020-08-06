العميد قانصو: سيستمر عزل المنطقة التي طالها التفجير بالكامل للتمكن من مواصلة البحث

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عقد مدير التوجيه العميد علي قانصو مؤتمره الصحافي عند السادسة في مبنى وزارة الدفاع، بدعوة من قيادة الجيش مديرية التوجيه، تناول فيه الاجراءات المتخذة خلال فترة اعلان حالة الطوارئ في منطقة بيروت.

وقال قانصو “تقرّر تكثيف عمليات البحث عن المفقودين وسوف يعمل الصليب الاحمر على احصاء ما تبقى من جثامين وستقوم قوى الامن بفحوص DNA”

وأضاف العميد قانصو :”سيستمر عزل المنطقة التي طالها التفجير بالكامل حفاظاً على المسرح وللتمكن من مواصلة عمليات البحث عن المفقودين ونطلب من الإعلام الموضوعية والالتزام بالاجراءات والتدابير الأمنية”