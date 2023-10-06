العميد منير عقيقي يُحذر من قنبلة النزوح السوري "النووية"!

كتب العميد منير عقيقي على صفحته على فايسبوك:

“امام الخطر الداهم الذي سينجم عن الدعوات المشبوهة والمتقابلة، وغير المسؤولة التي بدأ التداول بها على نطاق واسع، والتي يتناول مطلقوها طرق ووسائل للتعاطي العشوائي مع الملف السوري في لبنان من دون خطط رسمية وواضحة، حيث أنه في حال “فِلِتْ المْلَق” في البلاد، فلن ينجو احد من تداعياته.

لذلك، أرى انه من الضروري ان تتحرك الحكومة وكل المسؤولين، بأسرع وقت لضبط الوضع ومنع تفاقم الأمور، وبالتالي الدعوة لعقد اجتماع فوري مع سفراء “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان”، ومع ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة، والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، والطلب منهم مساعدة لبنان لإيجاد حل لعودة السوريين الى ديارهم، ودعوتهم الى التراجع عن المواقف التي اطلقوها، والتي تدعو الى بقاء السوريين في لبنان، خصوصا ان هذه المواقف لا تأخذ بعين الاعتبار المصلحة اللبنانية ولا مصلحة الشعب اللبناني الذي يرفض ان يستوطن أي شعب ارضه.

ان ما يجري الان هو كمن يُحضّر قنبلة نووية، والواجب الوطني يفرض علينا ابطالها بأسرع ما يكون، لان انفجارها سيفجر لبنان.