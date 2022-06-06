العياش لـ”صوت بيروت انترناشونال”: الحديث عن مساهمة الصندوق السيادي في ردم الفجوة المالية فيه الكثير من الأوهام

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الصندوق السيادي كحل للازمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان ولا سيما ازمة اموال المودعين.

وفي حين تصر المصارف على ان الصندوق السيادي هو أحد الحلول الذي يمكن من خلاله اعادة الودائع الى اصحابها تجنبت الدولة الاخذ بهذا الاقتراح الذي يبقى موضع تجاذب بين رافض ومؤيد له.

ماذا يعني الصندوق السيادي؟ وهل يمكن ان يكون حلاً لأزمات لبنان؟

في هذا المجال، سأل “صوت بيروت انترناشونال” النائب السابق لحاكم مصرف لبنان غسان العياش الذي قال: “نشأت ظاهرة الصناديق السيادية في منتصف القرن الماضي، وهي عبارة عن صناديق استثمار تؤسسها الدول الغنية وتحول إليها فائض ثرواتها وتتكون موجوداتها من أملاك غير منقولة وأسهم وأموال نقدية.

وأضاف: “الغاية من إنشاء هذه الصناديق هي جعل الاستثمارات التي تحتويها كاحتياطات للأجيال المقبلة أو التحوط للأزمات الطارئة أو الظروف غير المرتقبة، وتقدر موجودات هذه الصناديق حاليا بمبلغ 2.5 تريليون دولار”.

وتابع: “دول الخليج العربي النفطية أسست صناديق استثمار سيادية تغذيها من فوائض عائدات النفط، ومن أشهر هذه الصناديق وأكبرها صندوق الاستثمار النرويجي الذي تقدر موجوداته بحوالي 1.2 تريليون دولار”.

وبالنسبة الى لبنان، أوضح عياش ان طرح إنشاء صندوق سيادي لبناني هو بسبب الفجوة المالية الكبيرة في النظام المالي اللبناني الذي قدرت خسائره بحوالي 70 مليار دولار على أمل أن يساهم الصندوق في ردم جزء من هذه الفجوة حتى لا يتم تحميل الخسائر الضخمة للمودعين والمساهمين في المصارف، مشيراً إلى انه في حال تم التوافق على إنشاء الصندوق في لبنان فهو يتميز عن الصناديق العالمية بعدة عناصر جوهرية:

1- الصناديق السيادية تنشؤها الدول الغنية، ولبنان سيكون أول صندوق من نوعه لدولة تعاني من الفقر والعجوزات في النظام المالي والمالية العامة وميزان المدفوعات

2- الصناديق في العالم مخصصة كضمانة للأجيال المقبلة، أما صندوق لبنان المفترض فهو مخصص لردم الخسائر التي تسبب بها الجيل الحالي والأجيال السابقة

3- ليست هناك تقديرات لحجم موجودات الصندوق السيادي اللبناني، إلا أن الدراسات المبدئية قدرت موجودات الدولة بمبالغ محدودو لا تتجاوز 15 مليار دولار، وليس معروفاً حجم عائدات هذه الأملاك العامة والمساهمات (مرفأ بيروت، مطار بيروت، شركة طيران الشرق الأوسط، كازينو لبنان وغيرها)

4- التقديرات المتفائلة في لبنان مبنية على تقديرات غير أكيدة مثل عائدات الغاز والنفط، وهي ثروة لم يتأكد وجودها ولا حجمها حتى الآن.

وأشار إلى أنه لا بد للدولة أن تساهم جزئياً في ردم خسائر النظام المالي لأن السياسات العامة (السياسة المالية والسياسة النقدية خصوصا) هي المسبب الأول للكارثة التي حلت بلبنان.

ورأى عياش ان الحديث عن مساهمة الصندوق السيادي في ردم الفجوة المالية فيه حتى الآن الكثير من الأوهام.