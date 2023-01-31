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العينُ على باريس.. لا تفاصيل حول موعد الاجتماع المتعلّق بلبنان!

منذ 14 دقيقة
المصادر تجنّبت تأكيد أو نفي انعقاد الاجتماع في 6 شباط المقبل

المصادر تجنّبت تأكيد أو نفي انعقاد الاجتماع في 6 شباط المقبل

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تبقى العين على باريس، ربطاً بالاجتماع الخماسي الاميركي- الفرنسي- السعودي- القطري- المصري في العاصمة الفرنسية، المفترض انعقاده الأسبوع المقبل.

واللافت في هذا السياق، أنّ مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية، ورداً على سؤال لـ”الجمهورية”، تجنّبت تأكيد أو نفي انعقاد الاجتماع في الموعد الذي تردّد في 6 شباط المقبل، وقالت إنّها لن تخوض في أي مواعيد مرتبطة بهذا الاجتماع.

ولفتت المصادر، إلى أنّ هذا الاجتماع، فيما لو عُقد، ليس اجتماعاً تقريرياً أو ينوب عن اللبنانيين في مسؤوليتهم في اختيار رئيس للبنان أو تحديد مواصفاته، أو تبنّي بعض المرشحين، وإلزام اللبنانيين بهذا الاسم أو ذاك من المرشحين، خلافاً لما نسمعه من روايات تُنسج في لبنان، وتحمّل الاجتماع أكثر مما يحتمل، بل هو في جوهره يشكّل عاملاً مساعداً للبنانيين لا أكثر، لحثهم على تحمّل مسؤولياتهم وانتخاب رئيسهم وتشكيل حكومة إنقاذ وإصلاحات قبل فوات الأوان.

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