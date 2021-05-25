الغرفة الدولية للملاحة: لتأمين الكهرباء لمرفأ بيروت

ناشدت الغرفة الدولية للملاحة في بيروت، المسؤولين المعنيين “التدخل العاجل لتأمين التيار الكهربائي لمرفأ بيروت، ولا سيما الى محطة الحاويات، كي تتمكن من تشغيل البواخر التي تؤمها لتفريغ المواد الغذائية وتأمين الامن الغذائي للمواطن اللبناني من جهة، ومن تزويد الحاويات المبردة التي يتم استيرادها بالتيار الكهربائي من جهة أخرى، وذلك للمحافظة على سلامة السلع والبضائع وعدم تعريضها للتلف”.

وأوضحت في بيان، أن “مرفأ بيروت هو المرفق البحري الذي تمر عبره أكثر من 70 بالمئة من واردات وصادرات لبنان، ومن الضروري جدا تأمين التيار الكهربائي لمحطة الحاويات، وخصوصا أن قسما من المولدات الكهربائية الخاصة بمرفأ بيروت بحاجة الى صيانة، والقسم الاخر بحاجة الى مادة المازوت غير المتوافرة على مدار الساعة”.

وأملت الغرفة أن “تصل صرختها هذه الى المسؤولين للعمل سريعا على معالجة الموضوع واستدراك النتائج الكارثية التي سيصاب بها المرفأ والمتعاملون معه”.