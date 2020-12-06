الفاتورة الدوائية مرتفعة… هل نحن أمام وقف الدعم قريباً؟

أكد نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين أن الفاتورة الدوائية مرتفعة ‏في لبنان ولا يمكن خفضها الى النصف فجأة.‏

وقال في حديث تلفزيوني، إن وقف الدعم ليست كارثة وطنية فحسب ‏بل تعني أن المواطنين “سيقتلون بعضهم البعض في الشوارع”.‏

وطالب بوضع استراتيجية دوائية جديدة تساعد على الانتقال من ‏المرحلة الراهنة الى مرحلة أخرى يمكن خلالها التوفير في فاتورة ‏الدواء.‏

بدوره، رأى نقيب مستوردي الأدوية في لبنان أن وزارة الصحة تحدد ‏أسعار الأدوية في لبنان بالمقارنة مع الأدوية حول العالم، فلا يمكن ‏الحديث عن احتكار أو “كارتيل” في قطاع الأدوية في لبنان لأن ‏المستوردين لا يتحكمون بالسعر.‏

في سياق متصل، شدد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد ‏حسن على أن “الدواء كالرغيف لا يمكن فصلهما، ويجب أن يبقى ‏الدعم قائما على الدواء، وما سمعه المواطنون عن رفع الدعم ينذر ‏بعودة مسلسل الهلع في موضوع الدواء وتخزين الدواء والتهافت عليه.‏

وقال، “صحيح كان هناك أزمة عالجناها بحزم وحكمة وتتبع، وسيكون ‏في 12 الشهر الحالي حملة تتبع من المصدر إلى مستوردي الأدوية ‏والمستودعات إلى المريض، كي لا يستثمر أحد في المكان الغلط، ‏وحتى لا ينقطع دواء الأمراض المزمنة، وليصل دواء الأمراض ‏المستعصية للمرضى، ولكي يصل الدواء إلى كل مواطن بحاجة إليه ‏ضمن خطة رشيدة سنعرضها كوزارة صحة عامة، وخلال أربعين سنة ‏منصرمة لم يكن هناك خطة أو سياسة أو استراتيجية دوائية سليمة، ‏فالسوق مفتوح والتجارة مباحة.‏