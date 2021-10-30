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الفرانشايز: الحكومة مطالبة بحل أزمة اقترفها وزير فيها

30 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2021 1:19 مساءً

الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز

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اصدرت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز البيان التالي:

قد تكون سياسة “النأي بالنفس” خيارا” حيال بعض الملفات، لكنه قرار غير مستحب ازاء الملفات والقضايا المصيرية، ومنها علاقة لبنان بمحيطه وعمقه العربي.

لذا، تناشد جمعية الفرانشايز الحكومة بالعمل على لملمة وحل الأزمة الناجمة عما اقترفه وزير فيها، واتخاذ القرارات الجريئة لاصلاح وترميم علاقات لبنان الخارجية، وخاصة العربية.

أضاف البيان: “لا يتفهم اللبنانيون وسطية الحكومة تجاه الملفات الاقتصادية والاجتماعية والحياتية والمالية، واخذها موقف المتفرج على الازمات التي تضرب لبنان واللبنانيين. من هنا الاجماع على رفض تدمير ما تبقى من نوافذ الامل التي ترفد لبنان والآلاف من عائلاته ومؤسساته بالاوكسيجين الاقتصادي”.

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