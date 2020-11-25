استمع لاذاعتنا

الفرزلي من مجلس النواب: نحتاج حوارا وطنيا تحت سقف الدستور والطائف

منذ 21 دقيقة
آخر تحديث: 25 - نوفمبر - 2020 4:28 مساءً
إيلي الفرزلي

إيلي الفرزلي

A A A
طباعة المقال

رأى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أن جلسة اللجان “من أفضل ومن اهدأ ومن أهم وأكثر الجلسات علمية وموضوعية ونقاشا هادئا ورصينا وأخويا.” وكشف أن “لا هم عند النواب الا التفكير في المستقبل وفي كيفية الخروج من نفق الصراعات والانقسامات العامودية باتجاه المسائل الوطنية الكبرى التي تؤدي الى توحيد هذا البلد وتأكيد وحدته عبر حوارات وطنية حقيقية يقودها فخامة الرئيس وأصحاب الدولة والمؤسسات. وهذا المجلس بالتحديد الذي منذ نشوء المجلس حتى اليوم هو المركز الوطني الدائم لاجراء الحوار في لبنان”.

وقال:” مسألة قانون الانتخابات النيابية هو حق من حقوق السادة النواب قد يتقدمون بمشاريع تهدف الى تطوير الحياة الديموقراطية البرلمانية عبر قوانين الانتخاب تاخذ في الاعتبار، حق التصويت وحق الانتخاب وكل الحقوق التي نص عليها الدستور على امل ان يصار الى استمرار هذا الحوار وان يكون دائم الاجتماعات، خلفيتها الحقيقية كيفية التوصل الى قواسم مشتركة حول اي قانون يخرج مع التأكيد الدائم اذا كانت نية المجلس منصرفة والرئاسة الى التأكيد على ان تجرى الانتخابات النيابية في موعدها. ونؤكد في الوقت عينه ان هناك قانون انتخابي نيابي معمولا فيه ولا خوف من مثل هكذا الموضوع. الموضوع الاساسي انه يحتاج الى وقت لاننا في حاجة الى حوار وطني حقيقي في البلد يؤدي الى تحقيق المرجو من اي تطوير تحت سقف الدستور وتحت سقف ما سمي بالطائف وغيره من القوانين المرعية الاجراء”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مؤسسة مياه البقاع
    مؤسسة مياه البقاع تصدر بيانا حول محطات معالجة مياه الصرف الصحي
    نقيب الاطباء شرف ابو شرف
    أبو شرف يوجه نداء إلى المستشفيات لحماية الأطباء
    رئيس الجمهورية استقبل البطريرك الماروني
    الراعي من بعبدا: التدقيق الجنائي يجب ان يشمل كل المؤسسات والوزارات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اعتداء على فريق صوت بيروت انترناشونال
    بالفيديو: اعتداء “وحشي” من قبل عناصر ميليشيا “حزب الله” و”حركة أمل” على فريق “صوت بيروت انترناشونال”
    هشام حداد
    الإعلامي هشام حداد ينضم إلى أسرة “صوت بيروت انترناشونال”
    40% من الأشخاص يحتفظون بأسرارهم المالية بعيدا عن أصدقائهم
    دراسة … هذا السر الذي يخفيه الناس عن بعضهم