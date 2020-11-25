الفرزلي من مجلس النواب: نحتاج حوارا وطنيا تحت سقف الدستور والطائف

رأى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أن جلسة اللجان “من أفضل ومن اهدأ ومن أهم وأكثر الجلسات علمية وموضوعية ونقاشا هادئا ورصينا وأخويا.” وكشف أن “لا هم عند النواب الا التفكير في المستقبل وفي كيفية الخروج من نفق الصراعات والانقسامات العامودية باتجاه المسائل الوطنية الكبرى التي تؤدي الى توحيد هذا البلد وتأكيد وحدته عبر حوارات وطنية حقيقية يقودها فخامة الرئيس وأصحاب الدولة والمؤسسات. وهذا المجلس بالتحديد الذي منذ نشوء المجلس حتى اليوم هو المركز الوطني الدائم لاجراء الحوار في لبنان”.

وقال:” مسألة قانون الانتخابات النيابية هو حق من حقوق السادة النواب قد يتقدمون بمشاريع تهدف الى تطوير الحياة الديموقراطية البرلمانية عبر قوانين الانتخاب تاخذ في الاعتبار، حق التصويت وحق الانتخاب وكل الحقوق التي نص عليها الدستور على امل ان يصار الى استمرار هذا الحوار وان يكون دائم الاجتماعات، خلفيتها الحقيقية كيفية التوصل الى قواسم مشتركة حول اي قانون يخرج مع التأكيد الدائم اذا كانت نية المجلس منصرفة والرئاسة الى التأكيد على ان تجرى الانتخابات النيابية في موعدها. ونؤكد في الوقت عينه ان هناك قانون انتخابي نيابي معمولا فيه ولا خوف من مثل هكذا الموضوع. الموضوع الاساسي انه يحتاج الى وقت لاننا في حاجة الى حوار وطني حقيقي في البلد يؤدي الى تحقيق المرجو من اي تطوير تحت سقف الدستور وتحت سقف ما سمي بالطائف وغيره من القوانين المرعية الاجراء”.