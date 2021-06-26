القاضية عون: "اكتر من هيك استهزاء بعقولنا ما في"

غردت القاضية غادة عون عبر حسابها على موقع “تويتر” وكتبت: “اكتر من هيك استهزاء بعقولنا ما في ما هيئة التحقيق الخاصة عندها كل المعلومات بالنسبة للتحويلات المصرفية لا النقدية التي يجب ان تمر عبر مصرف لبنان. المعلومات بالاسماء وحجم التحويلات”.

وأضافت: “معقول يضحكوا علينا لها الدرجة. هذه الهيئة هي اول من يجب ان يحاسب”.

في سياق آخر، غردت القاضية عون سابقاً عبر” تويتر”: صباح الخير. توضيح: إن كل الأرقام حول تحويل الأموال النقدية الى الخارج في الملف الذي أحقق فيه في موضوع تحويلات شركة مكتّف وغيرها هي غير دقيقة. الأرقام لا يعرفها أحد إلا الخبراء وأنا. رجاءً شوية صبر، العمل يتم بدقة ومهنية وكل شيء سيظهر الى العلن”.