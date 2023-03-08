الأربعاء 16 شعبان 1444 ﻫ - 8 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القاضية عون: للقضاء حرمة وهيبة لا يمكن أن تُداس بهذه السهولة

منذ 41 دقيقة
غادة عون

غادة عون

A A A
طباعة المقال

غرّدت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها عبر “تويتر”، كاتبة: “في ناس بعد ما تعودوا على منطق الدولة والقانون، بعدن عايشين في المنطق المليشيوي”.

وأضافت: “من شان هيك بيستهجنوا إنو كيف عندما يتعرض قاض للقدح والذم والتحقير يلجأ إلى القانون ويدعي دفاعًا عن كرامته”، وختمت تغريدتها بالقول: “على أمل أن تدركوا يومًا ما أن للناس كرامات وأنّ للقضاء حرمة وهيبة لا يمكن أن تداس بهذه السهولة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    أشرف ريفي
    ريفي: نصر الله يُحاول "التذاكي".. ولا تسوية رئاسيّة على طريقة "الحزب"
    جهاد بقرادوني
    بقرادوني للقاضية عون: أنتِ من يجب أن يُحاسب
    طقس لبنان
    استعدّوا لأسبوع "شتوي".. أمطار غزيرة ورياح وعواصف رعديّة!

    الأكثر قراءة

    هزة أرضية
    عدة هزات في البقاع الغربي
    مطار رفيق الحريري الدولي
    بالفيديو.. طائرة مدنيّة تنجو من كارثة قبل هبوطها في مطار بيروت
    عباس الحلبي
    قرار لوزير التربية... ماذا جاء فيه؟