القاضية عون: للقضاء حرمة وهيبة لا يمكن أن تُداس بهذه السهولة

غرّدت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها عبر “تويتر”، كاتبة: “في ناس بعد ما تعودوا على منطق الدولة والقانون، بعدن عايشين في المنطق المليشيوي”.

وأضافت: “من شان هيك بيستهجنوا إنو كيف عندما يتعرض قاض للقدح والذم والتحقير يلجأ إلى القانون ويدعي دفاعًا عن كرامته”، وختمت تغريدتها بالقول: “على أمل أن تدركوا يومًا ما أن للناس كرامات وأنّ للقضاء حرمة وهيبة لا يمكن أن تداس بهذه السهولة”.

في ناس بعد ما تعودوا على منطق الدولة والقانون .بعدن عايشين في المنطق المليشيوي.من شان هيك بيستهجنوا انو كيف عندما يتعرض قاض للقدح والذم والتحقير يلجأ الى القانون ويدعي دفاعا عن كرامته.على امل ان تدركوا يوما ما ان للناس كرامات وان للقضاء حرمة وهيبة لا يمكن ان تداس بهذه السهولة — Ghada Aoun (@ghadaaoun4) March 8, 2023