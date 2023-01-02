القاضية عون: من حق الدول الأوروبية التحقيق في الأموال المبيضة التي طالتها

نشرت القاضية غادة عون توضيحاً حول زيارة الوفد القضائي الأوروبي لبنان، مؤكدةً أن الدول الأوروبية لها سيادة وقانون ومن حقها التحري والتحقيق في الأموال المبيضة التي طالتها.

وأضافت عون في تغريدة عبر حسابها في تويتر: “الصلاحية المكانية نتيجة ارتكاب هذه الجرائم في دولهم تتيح لهم ذلك. خاصة وان القضاء اللبناني لا ينفذ الإستنابات القضائية الآتية من الخارج. هناك عدة استنابات بحق الرئيس ميقاتي وسلامة”.

وتساءلت: “هل سمعتم انه حصل شيء بهذا الخصوص. شخصيا حاولت ان أرسل مساعدة قضائية الى سويسرا لمعرفة من استفاد من الخمس مليار $ المحولين من قبل شركة مكتف. منذ الـ 2015 أربع مليارات مجهولي المصدر. لكن لا جدوى. هذه اموالنا وسيادتنا وحقنا ان نطلب العدالة ونسترجعها وان كان بواسطة القضاء الأوروبي يا هلا”.

وعايدت عون اللبنانيين بقول للسيد المسيح: “سيكون لكم ضيق في العالم لكن ثقوا انا غلبت العالم”، متمنيةً “عام سعيد مملوء بالخير والبركة الى كل احبائي والى الذين لا يحبوني أيضاً”.