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القاضية عون: "هيدا بلد"؟!

منذ ساعة واحدة
غادة عون

غادة عون

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أشارت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على “تويتر”، إلى أنّه “في الدول المتقدمة النيابة العامة بحكم وظيفتها تمثل المجتمع لملاحقة الجرائم وحماية المجتمع”.

وأضافت قائلة: “في لبنان القصة مختلفة. المدعى عليه المرتكب الفاسد يلاحق القاضي والتفتيش بيسمع له بدل ما يحمي القاضي. وبيقدم طلبات رد لعرقلة التحقيق والتفتيش بيسمع له بدل ما يوقف مع القانون. هيدا بلد”؟

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