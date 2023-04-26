القاضية عون: "هيدا بلد"؟!

أشارت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على “تويتر”، إلى أنّه “في الدول المتقدمة النيابة العامة بحكم وظيفتها تمثل المجتمع لملاحقة الجرائم وحماية المجتمع”.

وأضافت قائلة: “في لبنان القصة مختلفة. المدعى عليه المرتكب الفاسد يلاحق القاضي والتفتيش بيسمع له بدل ما يحمي القاضي. وبيقدم طلبات رد لعرقلة التحقيق والتفتيش بيسمع له بدل ما يوقف مع القانون. هيدا بلد”؟

في،الدول المتقدمة النيابة العامة بحكم وظيفتها تمثل المجتمع لملاحقة الجرائم وحماية المجتمع. في لبنان القصة مختلفة .المدعى عليه المرتكب الفاسد يلاحق القاضي والتفتيش بيسمع له بدل ما يحمي القاضي. وبيقدم طلبات رد لعرقلة التحقيق والتفتيش،بيسمع له.بدل ما يوقف مع القانون،.؟هيدا بلد! — Ghada Aoun (@ghadaaoun4) April 26, 2023