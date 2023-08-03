القاضية هيلانة إسكندر تطلب توقيف رياض سلامة!

استأنفت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، بواسطة وكيلتها القانونية المحامية برتا نعيم، قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا القاضي بترك المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وطلبت من الهيئة الاتهامية في بيروت توقيفه لأسباب عددتها في الاستئناف، والهيئة الاتهامية المناوبة برئاسة القاضية لمى أيوب والمستشارتين القاضيتين فاطمة ماجد وميراي ملّاك.

يشار إلى أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، كان قد غادر منصبه (الاثنين 31-7-2023) بعد مهمة استمرت لثلاثة عقود حملت الكثير من الأحداث والتداعيات على الاقتصاد اللبناني، وذلك بحضور “زفة” أحضرت إلى أمام مبنى المصرف المركزي.

وقال سلامة بعد خروجه من حرم “المركزي”: “بودّعكن، بسّ قلبي باقي مَعكن، مصرف لبنان صمد وسيبقى صامداً”.