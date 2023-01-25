الأربعاء 3 رجب 1444 ﻫ - 25 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القاضي البيطار يحذر: هذه الخطوة بمثابة انقلاب على القانون!

منذ ساعتين
طارق البيطار

القاضي طارق البيطار

A A A
طباعة المقال

أكد المحقق العدلي ​القاضي طارق البيطار​، لقناة “الجديد”، أن “اي تجاوب من قبل القوى الامنية مع قرار النائب العام التمييزي ​غسان عويدات​ باخلاء سبيل ​الموقوفين​ سيكون بمثابة انقلاب على القانون”، مشيرا الى أن “المحقق العدلي وحده من يملك حق اصدار قرارات اخلاء السبيل، وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار غسان عويدات”.

تصريحات القاضي بيطار جاءت عقب قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء ومنعهم من السفر.

وفي وقت سابق، توجّه النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات بكتاب إلى القاضي طارق البيطار بعد ادعاء الاخير عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت، قائلاً: “حضرة المحقق العدلي المكفوفة يده، إن استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان”، … “بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم ايها السامعون”.

    المزيد من أخبار لبنان

    القاضي غسان عويدات
    حرب القضاة.. مدعي عام التمييز يدعي على المحقق العدلي بقصية مرفأ بيروت!
    مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري
    المفتي دريان استقبل السفير بخاري: لبنان كان وسيبقى سندا لأشقائه العرب
    وزارة الصحة العامة
    وزارة الصحة تكشف عن فضيحة جديدة وتحيلها إلى القضاء!

    الأكثر قراءة

    مشهد من الفيديو الترويجي
    مقطع مرعب.. سيّدة ترى زوجها المتوفّى في فيديو ترويجيّ لأحد المطاعم
    رفعت "حكمة اللقاء" بطاقة بيضاء لأول مرة في تاريخ المستديرة
    بالفيديو.. رفع أوّل "بطاقة بيضاء" في تاريخ كرة القدم
    الطفل تيدي هوبس
    "يقرأ بسبع لغات".. ابن الـ 3 أعوام يحظى بعضوية جمعية لـ "خارقي الذكاء"