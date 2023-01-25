القاضي البيطار يحذر: هذه الخطوة بمثابة انقلاب على القانون!

أكد المحقق العدلي ​القاضي طارق البيطار​، لقناة “الجديد”، أن “اي تجاوب من قبل القوى الامنية مع قرار النائب العام التمييزي ​غسان عويدات​ باخلاء سبيل ​الموقوفين​ سيكون بمثابة انقلاب على القانون”، مشيرا الى أن “المحقق العدلي وحده من يملك حق اصدار قرارات اخلاء السبيل، وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار غسان عويدات”.

تصريحات القاضي بيطار جاءت عقب قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء ومنعهم من السفر.

وفي وقت سابق، توجّه النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات بكتاب إلى القاضي طارق البيطار بعد ادعاء الاخير عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت، قائلاً: “حضرة المحقق العدلي المكفوفة يده، إن استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان”، … “بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم ايها السامعون”.