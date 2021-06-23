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القاضي الخوري أبدى رأيه بطلبات إخلاء سبيل موقوفين بملف المرفأ

23 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 23 - يونيو - 2021 12:59 مساءً
أضرار انفجار مرفأ بيروت

أضرار انفجار مرفأ بيروت

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أبدى المدعي العام لدى المجلس العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي غسان الخوري، رأيه في طلبات إخلاء السبيل المقدمة من أغلب الموقوفين في الملف، فأبدى موافقته على إخلاء سبيل صغار الموظفين والعمال الموقوفين بالقضية، وطلب ردّ إخلاء سبيل كبار الموظفين، وأحال القضية على المحقق العدلي القاضي طارق بيطار لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

وأفادت مصادر قضائية لـ “صوت بيروت انترناشونال”، أن الأسماء الذين لم يعترض القاضي الخوري على إخلاء سبيلهم هم: سليم شبلي، محمد عوف، وجدي قرقفي، نايلة الحاج، والسوريين رائد الأحمد، خضر الأحمد وأحمد رجب، أما الذين طلب ردّ إخلاء سبيلهم فهم المدير العام السابق للمرفأ حسن قريطم، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، العميد في مخابرات الجيش طوني سلّوم والرائد في الأمن العام داوود فيّاض، ومن المقرر أن يصدر المحقق العدلي القاضي بيطار خلال ساعات قراره لجهة إخلاء سبيل البعض وإبقاء البعض الآخر قيد التوقيف.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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