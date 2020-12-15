استمع لاذاعتنا

القاضي صوان مصرّ ولن يتراجع.. فهل يصدر مذكرة إحضار بحق دياب؟

منذ 8 ثواني
القاضي فادي صوان

القاضي فادي صوان

A A A
طباعة المقال

بعد الرفض الذي أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لقبوله بالاستجواب من قبل القاضي فادي صوان، وثلاثة وزراء سابقين بملف الإهمال فيما يتعلق بإنفجار مرفأ بيروت”.

نقلت قناة الـ”MTV” أن المحقق العدلي في قضية ​انفجار بيروت​ ​القاضي فادي صوان​ ان لن يتراجع في موضوع الادعاء على رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ والوزراء السابقين ​علي حسن خليل​، ​غازي زعيتر​ ويوسف فنيانيوس، والدليل رده على رسالة ​مجلس النواب​ وتحديد مواعيد جديدة لجلسة استجواب المدعى عليهم، والدليل الثاني توجهه لاصدار مذكرة احضار بحقهم”.

كما علمت ان “الوزير السابق ​يوسف فنيانوس​ حضر إلى ​قصر العدل​ أولا لمعرفة الأسباب التي دفعت بصوان الادعاء عليه وثانيا لأنه مقتنع ببرائته”، وأضافت “فنيانوس كان سيقول أمام القاضي صوان انه حضر لا ليتمايز عن الوزيرين السابقين خليل وزعيتر بل بالعكس فهو يوافقهما الرأي بعدم المثول لأن القانون واضح”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحدود الجنوبية
    إطلاق نار مصدره الجيش الإسرائيلي باتجاه احد المنازل القريبة من الحدود
    راوول نعمة
    الوزير “نعمة”: لا يمكن الإستمرار بدعم السلع ويجب استبدالها ببرنامج تعويضات نقدية
    الحكم على كيندا الخطيب بالسجن لـ3 سنوات
    حزب الله يحرق أوراق المعارضين بـ “سيف العمالة” وتركيب الملفات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    يمكن قياس مستويات الضغط النفسي والاكتئاب من خلال تجميع شمع الأذن
    ما هو المرض الذي يكشفه شمع الأذن؟ تعرفوا إليه
    أضرار انفجار مرفأ بيروت
    انفجار بيروت تابع… الجميع كان يعلم قبل اسبوعين من الكارثة
    لبنان
    بالفيديو – شاب لبناني يفاجئ أهله بطريقة مميزة