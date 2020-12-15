القاضي صوان مصرّ ولن يتراجع.. فهل يصدر مذكرة إحضار بحق دياب؟

بعد الرفض الذي أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لقبوله بالاستجواب من قبل القاضي فادي صوان، وثلاثة وزراء سابقين بملف الإهمال فيما يتعلق بإنفجار مرفأ بيروت”.

نقلت قناة الـ”MTV” أن المحقق العدلي في قضية ​انفجار بيروت​ ​القاضي فادي صوان​ ان لن يتراجع في موضوع الادعاء على رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ والوزراء السابقين ​علي حسن خليل​، ​غازي زعيتر​ ويوسف فنيانيوس، والدليل رده على رسالة ​مجلس النواب​ وتحديد مواعيد جديدة لجلسة استجواب المدعى عليهم، والدليل الثاني توجهه لاصدار مذكرة احضار بحقهم”.

كما علمت ان “الوزير السابق ​يوسف فنيانوس​ حضر إلى ​قصر العدل​ أولا لمعرفة الأسباب التي دفعت بصوان الادعاء عليه وثانيا لأنه مقتنع ببرائته”، وأضافت “فنيانوس كان سيقول أمام القاضي صوان انه حضر لا ليتمايز عن الوزيرين السابقين خليل وزعيتر بل بالعكس فهو يوافقهما الرأي بعدم المثول لأن القانون واضح”.