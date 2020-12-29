برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

القاضي صوان يمتنع عن تزويد التمييز الجزائية ملف التحقيقات بالانفجار

منذ 8 دقائق
القاضي فادي صوان

القاضي فادي صوان

A A A
طباعة المقال

كشفت معلومات صحفية أن محكمة التمييز الجزائية طلبت من القاضي فادي صوان عبر النيابة العامة التمييزية ملف التحقيقات بانفجار المرفأ، لكن صوان امتنع عن تزويدها بالملف مبرراً أن محكمة التمييز لم توقف السير بالتحقيقات.

يذكر أنه كشفت مصادر قضائية لـ”الأنباء” سابقاً ان أجواء القضاء “ليست موافقة على كف يد القاضي فادي صوان عن متابعة التحقيق، وأن مجلس القضاء الأعلى بهذا التوجه، ويصرّ على إبقاء الملف بعهدة صوان”.

وقالت مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”، الجسم القضائي بات اليوم خشبة الخلاص الاخيرة التي يتمسّك بها الشعب المقتول المشرّد المنهوب، ويراهن عليها لتستعيد له حقوقه ممّن اعتدوا عليها على مدى عقود، دونما حسيب او رقيب.

في القرار الذي ستتخذه محكمة التمييز في شأن طلب النائبين المطلوبين للعدالة، علي حسن خليل وغازي زعيتر اليها، عبر وكلائهما، لنقل الدعوى من المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي فادي صوان إلى قاضٍ آخر بسبب “الارتياب المشروع” والتشكيك في حياديته.

وقد دفعت هذه الخطوة، القاضي صوان، الى وقف التعقبات بحق المدعى عليهم بمن فيهم رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، بانتظار بتّ محكمة التمييز في دعوى كفّ يده.

الجدير ذكره، ان اليوم، تنتهي مهلة الايام العشرة التي يجب خلالها ان تقدّم الاطراف اجوبة على طلب نقل القضية من يد صوان، غير انها لم تبادر كلّها بعد الى تقديم اجوبتها، ولذلك لم تبدأ محكمة التمييز بعد، بدرس الملف لبت موقفها، سلبا ام ايجابا.

وتتابع المصادر، السلطةُ القضائية تتعرّض لضغوط سياسية كبيرة، لتنحية صوان وازاحته عن مشهد التحقيقات بعد ان تجرّأ على الذهاب بعيدا في قراراته، موجّها التهم الى سياسيين لا الى شخصيات تعنى بالشق التقني والاجرائي- العملاني في جريمة 4 آب.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

الفلبين تتخذ إجراءات جديدة لكبح كورونا
بينها لبنان.. الفلبين تحظر دخول المسافرين من 20 دولة بسبب كورونا المتحور
النقل البري في لبنان
سائقو السيارات العمومية للنقل البري: لفتح الاعتمادات
حسان دياب
دياب: إذا كان لدى القاضي صوان اي شيء ضدي فليرسله الى المجلس النيابي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شمس اصطناعية
حرارتها 100 مليون درجة … كوريا تصنع شمسا اصطناعية
قد يكون كورونا قادراً على إصابة الدماغ
المتعافون من فيروس كورونا يكشفون عن عواقب “غير عادية” بعد الشفاء
كارلوس منعم مع زوجته وابنته
ساندته إيران في حملته الإنتخابية وعندما أخلّ بوعده… قتل حزب الله ابنه الوحيد