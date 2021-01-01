القاضي عبود اطلع على الاجراءات المتخذة لمواكبة احتفالات ليلة ‏رأس السنة

جال محافظ بيروت القاضي مروان عبود جال في بعض أحياء ‏وشوارع العاصمة ‏متفقداً نقاط تمركز عناصر فوج اطفاء بيروت في ‏منطقة الكرنتينا الفوروم دو بيروت، ساحة الشهداء، بشارة الخوري، ‏السوديكو، ساحة ‏ساسين، اوتيل ديو، قصقص، طريق الجديدة، محيط ‏حرج بيروت، ‏كورنيش المزرعة، الباشورة، عين المريسة، حيث ‏اطلع على ‏الاجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة الاحتفالات المرتقبة ‏بليلة رأس ‏السنة.‏

وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أن محافظ مدينة ‏بيروت القاضي مروان عبود جال في بعض أحياء وشوارع العاصمة ‏متفقداً نقاط تمركز عناصر فوج اطفاء بيروت في منطقة الكرنتينا، ‏الفوروم دو بيروت، ساحة الشهداء، بشارة الخوري، السوديكو، ساحة ‏ساسين، اوتيل ديو، قصقص، طريق الجديدة، محيط حرج بيروت، ‏كورنيش المزرعة، الباشورة، عين المريسة، حيث اطلع على ‏الاجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة الاحتفالات المرتقبة بليلة رأس ‏السنة، لجهة تأمين السلامة العامة للمواطنين ومد يد العون ومساعدتهم ‏عند حصول أي طارئ‎.‎

كما جال المحافظ عبود على نقاط تمركز عناصر فوج حرس بيروت ‏المنتشرة في أرجاء العاصمة والتي تعمل على تسيير الدوريات ‏الراجلة والسيارة بين الأحياء وأمام أماكن السهر في العاصمة لنشر ‏الطمأنينة لدى المواطنين في مدينة بيروت‎.‎