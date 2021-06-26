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القاضي عقيقي عن إطلاق الغضبوني: ألتزم تطبيق أحكام القانون

26 - يونيو - 2021
القضاء

القضاء

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رد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانتداب القاضي فادي عقيقي في بيان، على ما يتم التداول به عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، بموضوع إطلاق جعفر الغضبوني والسماح له بالسفر.

وقال: “من غير المقبول وغير الجائز التعرض لكرامتي، ونعتي بالعمالة والتآمر والخيانة من قبل بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، لأن القرار الصادر عني بهذا الخصوص، هو وفقا للأحكام القانونية المرعية الاجراء ودونما مراعاة لأي اعتبارات أخرى كما يتم تداوله. علما أنه لا يمكن في ظل الواقع التشريعي الحالي، وعدم صدور أي تشريع حتى اليوم يعدل أحكام مرور الزمن على جرائم العملاء بمفعول رجعي، اتخاذ أي قرار مغاير للقرار الذي صدر عني، ولا يجوز في ضوء هذه المعطيات تضليل المواطنين والتجني والمزايدة على القاضي الذي يلتزم تطبيق أحكام القانون”.

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