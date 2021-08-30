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القاضي عويدات أمام تحرّك أمّهات ضحايا انفجار المرفأ.. تنحّيت "غصب عني"

30 - أغسطس - 2021
القاضي غسان عويدات

القاضي غسان عويدات

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قال مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أثناء تحرّك أمّهات ضحايا انفجار المرفأ أمام منزله ” أنا متنحٍّ عن الملفّ لأنّ النائب غازي زعيتر صهري والنظرية التي تقول إنني يمكن أن أبتّ بأيّ شيء خاطئة وأنا تنحّيت “غصب عني”.

وأضاف عويدات “لستُ مع أن يذهب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب إلى التحقيق لأنّه ذهب وقدّم إفادته وبحسب الدستور كمدّعى عليه يجب أن يدّعي عليه مجلس النواب وأن يُحاكم أمام مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء”.

وعن مسار ملف التحقيق في انفجار المرفأ، أكد عويدات أن “القضاء في لبنان غير مسيّس وحتى لو حصل أيّ تدخّل سياسي فالقاضي يعمل بحسب ضميره”.

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