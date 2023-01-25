القاضي عويدات يطلق سراح كافة الموقوفين في ملف مرفأ بيروت

قرر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء ومنعهم من السفر.

وكان مدير مركز الإرتكاز الاعلامي سالم زهران على حسابه عبر “تويتر” قد نشر صورة عن نص قرار مدعي عام التمييز.

وفي وقت سابق، توجّه النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات بكتاب إلى القاضي طارق البيطار بعد ادعاء الاخير عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت، قائلاً: “حضرة المحقق العدلي المكفوفة يده، إن استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان”، … “بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم ايها السامعون”.