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القاضي غسان خوري يأمر بتوقيف المحامي رامي عليق

26 - مايو - 2021
آخر تحديث: 26 - مايو - 2021 9:43 مساءً
القضاء

القضاء

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علم “صوت بيروت إنترناشونال” أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري أمر بإحضار المحامي رامي عليق موقوفا وسوقه إلى التحقيق، بناء لتغريدات أدلى بها وتضمنت شتم القضاء والقاضي غسان عويدات، وذلك بعد امتناعه عن المثول أمام النيابة العامة رغم استدعائه وتبلغه أصولاً.

وبناء لقرار مجلس القضاء الاعلى الذي طلب فيه من النيابة العامة التمييزية ملاحقة المحامي رامي عليق وعلى اثر تصاريحه المباشرة، والتوجه بالذم والقدح بحق مجلس القضاء الاعلى والنائب العام التمييزي القاضي غسان، اعطى المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري قراره الى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي باحضار المحامي عليق بعد ان تمنع عن المثول للتحقيق.

يذكر أن نقابة المحامين في بيروت كانت أعطت الإذن لملاحقة عليق.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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