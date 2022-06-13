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القبض على شبكة لترويج المخدّرات.. والتحقيقات جارية لكشف باقي المتورّطين

منذ 7 ساعات
أمن الدولة توقف شبكة لترويج المخدرات

أمن الدولة توقف شبكة لترويج المخدرات

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نتيجة الرّصد والتعقّب، تمكّنت دوريّة لأمن الدّولة، مديريّة البقاع الإقليميّة، عند الساعة الثالثة من فجر الأحد 12 حزيران 2022، من توقيف شبكة لترويج المخدّرات، على أوتوتستراد زحلة – ريّاق، يستقلون سيارة غولف ذهبيّة اللون، في داخلها اللبنانيّان أحمد ر. وعلي ح.، والسوري أحمد ق.، في حوزتهم كميّة كبيرة من المخدّرات المعدّة للترويج.

في التفاصيل، إن المروّجين أخفوا البضاعة تحت غطاء المحرّك، والتي تحتوي على الهيرويين، والكوكايين، والماريجوانا، وحشيشة الكيف، والباز والكريستال والسيلفيا والكبتاغون وعدّة للتعاطي، والأخطر في صيد أمن الدولة، دفتر دوّنت عليه أسماء الزبائن والمدمنين.

بعد أخذ إشارة القضاء، أوقف أفراد العصابة والتحقيقات جارية لكشف باقي المتورّطين، تجارةً وترويجاً وتعاطياً.

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