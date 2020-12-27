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القبض على عامل سرق مبلغاً من المال من داخل مؤسسة كان يعمل بها

منذ 20 دقيقة
عامل سرق آلاف الدولارت وتوارى عن الأنطار

عامل سرق آلاف الدولارت وتوارى عن الأنطار

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ليل 17-18/12/2020، أقدم مجهول على سرقة مبلغ /7990/ دولاراً أميركياً و/۱,۳۰۰,۰۰۰/ ل. ل. من مؤسسة لبيع الأدوات الكهربائية في قضاء صور.

على الفور باشرت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي بالتحريات، للتوصّل إلى كشف الفاعل وتوقيفه.

نتيجةً للتحقيقات، تمّ الاشتباه بشخص من الجنسية السودانية، كان يعمل في المحل المذكور، ويدعى:

– أ. م. (مواليد عام ۱۹۹۱)، والذي تبين أنه متوارٍ عن الأنظار.

من خلال المتابعة، والاستقصاءات، تبيّن أنه نزيل أحد فنادق بلدة الحازمية – بعبدا، حيث تمّ توقيفه بالتنسيق مع مفرزة استقصاء جبل لبنان.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بالسرقة، وأنه أنفق المبلغ بالعملة اللبنانية على بعض المشتريات، في حين سلّم المبلغ بالعملة الأميركية إلى أحد مواطنيه بهدف تحويله إلى السودان، وقد تمّ استعادته، قبل أن يقوم الأخير بتحويله، وأعيد إلى مالكه.

أودع الموقوف مخفر المخيّمات، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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