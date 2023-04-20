القبض على عصابة تُروّج المخدّرات والعملة المزيّفة في عكار

تمكنت عناصر مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية من توقيف أفراد عصابة تنشط بترويج المخدّرات والعملة المزيّفة ضمن مناطق عكارية، وهم السوريون:

أ. ج. (مواليد عام 2004)

م. د. (مواليد عام 1988)

ت. ش. (مواليد عام 1979).

وفي التفاصيل، أوقفت المفرزة المذكورة الأول واستمعت إليه، واعترف بترويج العملة المزيّفة بالاشتراك مع آخرين.

وقامت قوة من مفرزة حلبا القضائية بمداهمة مكان إقامة الثاني والثالث في البيرة ومفرق برقايل وألقت القبض عليهما، كما ضبطت 4019 حبة بنزكسول، 340 حبة كبتاغون وكمية من حشيشة الكيف، أوراق مزيّفة من فئتي الـ /50/ والـ/100/$.