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القرم: انقطاع الاتصالات والانترنت في البلد غير وارد إطلاقاً

14 - أكتوبر - 2021
جوني القرم

جوني القرم

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أكد وزير الاتصالات جوني القرم أن موضوع انقطاع شامل ودائم للاتصالات والانترنت في البلد غير وارد اطلاقا، وأن ما يحصل من مشاكل في الشبكة يمكن تجاوزها.

وأعلن امام وفد من تجمع رجال ونساء الاعمال اللبنانيين برئاسة نيكولا بوخاطر نقل اليه هواجسه، أنه لا يرى في الافق ازمة اتصالات، بل انقطاع جزئي للخدمة، لافتا الى انها مشاكل غير مستعصية، اذ ان أي عطل يطرأ على الشبكة يعمل على إصلاحه فورا.

وطمأن القرم الى ان وضع القطاع جيّد ولا يزال اليوم يحافظ نسبيا على المستوى المطلوب من حيث التغطية والخدمة مقارنة مع باقي القطاعات.

وقال: “صحيح ان الازمة التي يمر بها لبنان طرقت باب مختلف القطاعات، لكن لا داعي للقلق والخوف من ازمة اتصالات او انترنت، فالوزارة تعمل بكل مسؤولية لتأمين استمرارية القطاع واعادته الى مكانته قبل الازمة”.

وأضاف القرم: “محافظون على الخدمة وعلى التغطية، ومحافظون على أداء شبكتي الخليوي والثابت، ومؤتمنون على خدمة المواطنين التي تبقى في سلم اولويات الوزارة”.

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