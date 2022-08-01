الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القرم: تحية لهذه المؤسسة الضامنة لاستقرار الوطن

منذ 46 دقيقة
وزير الاتصالات جوني القرم

وزير الاتصالات جوني القرم

A A A
طباعة المقال

توجّه وزير الاتصالات جوني القرم بالتحية الى الجيش اللبناني.

وغرّد الوزير القرم عبر حسابه على موقع “تويتر” كاتبا: “في عيد الجيش اللبناني، التحية لهذه المؤسسة الضامنة لاستقرار الوطن، التحية لشهدائها وجرحاها، لقيادتها وضباطها وأفرادها”.

يحيي الجيش اللبناني الاثنين عيده السابع والسبعين باحتفالات تشوبها الغصة نتيجة، ما آلت إليه أوضاع العسكريين جراء الأزمة المالية غير المسبوقة التي يرزح تحتها البلد ككل، مما أفقد رواتبهم قيمتها وأجبرهم على طلب تسريحهم أو الفرار أو ممارسة جزء كبير منهم أعمالاً خارج دوام الخدمة العسكرية لتأمين القوت اليومي لعائلاتهم، ولسان حالهم يقول: بأي حال عدت يا عيد؟».

وتتكئ القيادة العسكرية منذ فترة على المساعدات التي تصلها من كل حدب وصوب لتأمين صمود العناصر بعدما نفضت السلطة السياسية يدها من الموضوع مع اقتراب مرحلة نفاد احتياطات مصرف لبنان.

    المزيد من أخبار لبنان

    انفجار مرفأ بيروت
    ماذا قال اهالي الضحايا بعد سقوط جزء من الاهراءات وعشية الذكرى الثانية لانفجار المرفأ؟
    المحروقات
    أسعار جديدة للمحروقات... إليكم التفاصيل
    رئيس الجمهورية ميشال عون
    عون: سأوفر الظروف المؤاتية لانتخاب رئيس يواصل مسيرة الإصلاح الشاقة التي بدأناها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نوح زعيتر
    توقيف نجل نوح زعيتر في جونية.. اليكم التفاصيل
    الخبز لبنان
    إنفراجة في ​أزمة الخبز​.. وهكذا سيكون سعر الربطة
    سقوط "حطام الصاروخ الصيني"
    بعد طول انتظار.. فيديو يوثق لحظة سقوط "حطام الصاروخ الصيني"