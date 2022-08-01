القرم: تحية لهذه المؤسسة الضامنة لاستقرار الوطن

توجّه وزير الاتصالات جوني القرم بالتحية الى الجيش اللبناني.

وغرّد الوزير القرم عبر حسابه على موقع “تويتر” كاتبا: “في عيد الجيش اللبناني، التحية لهذه المؤسسة الضامنة لاستقرار الوطن، التحية لشهدائها وجرحاها، لقيادتها وضباطها وأفرادها”.

يحيي الجيش اللبناني الاثنين عيده السابع والسبعين باحتفالات تشوبها الغصة نتيجة، ما آلت إليه أوضاع العسكريين جراء الأزمة المالية غير المسبوقة التي يرزح تحتها البلد ككل، مما أفقد رواتبهم قيمتها وأجبرهم على طلب تسريحهم أو الفرار أو ممارسة جزء كبير منهم أعمالاً خارج دوام الخدمة العسكرية لتأمين القوت اليومي لعائلاتهم، ولسان حالهم يقول: بأي حال عدت يا عيد؟».

وتتكئ القيادة العسكرية منذ فترة على المساعدات التي تصلها من كل حدب وصوب لتأمين صمود العناصر بعدما نفضت السلطة السياسية يدها من الموضوع مع اقتراب مرحلة نفاد احتياطات مصرف لبنان.